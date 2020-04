Business news: Cile, coronavirus, governo annuncia nuovo piano anticrisi da 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile Sebastian Pinera ha annunciato un piano di aiuti economici da 2 miliardi di dollari per contrastare l'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. "Questo piano beneficerà in special modo i 2,6 milioni di lavoratori autonomi senza contratto di lavoro che oggi non hanno un sussidio di disoccupazione", ha detto Pinera in una conferenza stampa. Parallelamente, ha annunciato Pinera, il governo attiverà linee di crediti con garanzia dello Stato con una copertura complessiva fino a 24 miliardi di dollari. Quest'ultima iniziativa va "a complemento delle misure già adottate dalla Banca centrale per rafforzare la liquidità del mercato finanziario e per permettere un migliore accesso delle imprese al credito", ha dichiarato il presidente. (Res)