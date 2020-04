Business news: Messico, si raffreddano i prezzi a marzo, inflazione al 3,25 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marzo l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 0,05 per cento su mese e del 3,25 per cento su anno. Il dato, diffuso dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), si mostra in calo rispetto al 3,7 per cento registrato a febbraio, ma rimane - per il decimo mese consecutivo - all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. Il calo è in gran parte dettato dal raffreddamento dei prezzi in prodotti energetici di largo consumo come le benzine Magne e Premium, il gas per uso domestico e alimenti come pomodori, cipolle, carne di maiale. A dettare l'aumento il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi, cresciuto dello 0,29 per cento su fine febbraio e del 3,60 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è calato dell'1,06 per cento mensile e cresciuto del 2,19 per cento su anno. (Res)