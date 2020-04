Business news: Argentina, coronavirus, governo prolunga quarantena fino a 23 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena generale in Argentina come misura di prevenzione e contenimento del nuovo coronavirus proseguirà perlomeno fino al 23 aprile. E' quanto emerso dalla riunione di coordinamento tenuta via teleconferenza dal presidente Alberto Fernandez con i governatori delle 24 province del paese, secondo quanto riferisce la stampa locale. A detta dello stesso presidente il parere degli epidemiologi è stato determinante a far prevalere la prudenza. Non è consigliabile abbassare la guardia quando il picco della pandemia non si è ancora registrato, hanno avvertito gli esperti. (Res)