Business news: Brasile, previsto raccolto agricolo record nel 2020 con oltre 245 milioni di tonnellate

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto che stima la produzione di cereali, legumi e semi oleosi per il 2020 in almeno 245,2 milioni di tonnellate, pari all'1,5 per cento in più rispetto al raccolto del 2019, che già aveva chiuso con dati estremamente incoraggianti. I dati provengono dall'indagine sistematica sulla produzione agricola di marzo. Secondo l'indagine sistematica sulla produzione, l'area agricola destinata alla raccolta quest'anno è pari a 64,3 milioni di ettari, con un incremento dell'1,7 per cento rispetto alla superficie destinata alla raccolta nel 2019, pari a 1,1 milioni di ettari. (Res)