Business news: Brasile, coronavirus, vendite di Pasqua in calo del 31,6 per cento

- In Brasile le vendite al dettaglio nella settimana di Pasqua 2020 dovrebbero registrare un calo del 31,6 per cento rispetto allo scorso anno. Lo rende noto la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc), secondo i cui calcoli questo comporterà un calo delle entrate per circa 738 milioni di real (127 milioni di euro). "Questo scenario inimmaginabile all'inizio dell'anno deriva essenzialmente dalle attuali restrizioni sui consumi dovute all'isolamento sociale che ha drasticamente ridotto il flusso dei consumatori nei negozi", afferma il rapporto di Confcommercio. Oltre le misure di isolamento sociale, sulle calo delle vendite al dettaglio a Pasqua incidono anche "effetti economici secondari", come "il dollaro più costoso". Inoltre le prospettive sono aggravate dagli "effetti negativi che si prevede che la Covid-19 avrà sul mercato del lavoro e, di conseguenza, sulla propensione al consumo per beni non essenziali da parte dei cittadini". (Res)