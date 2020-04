Business news: Brasile, Bnp Paribas prevedere contrazione Pil del 4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Bnp Paribas prevede una contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile pari al 4 per cento nel 2020. La stima, costruita sugli effetti della pandemia del nuovo coronavirus, peggiora sensibilmente il precedente pronostico della stessa Bnp. Appena tre settimane fa, la banca prevedeva infatti una flessione dell'1 per cento del Pil. "Il Brasile è stato duramente colpito dalla Covid-19. Con il diffondersi dell'epidemia, diversi stati hanno adottato misure di contenimento che hanno bloccato le attività produttive e commerciali, oltre che la circolazione dei cittadini", si legge nella nota. "Sebbene il blocco sia necessario per contenere l'epidemia, può avere gravi conseguenze per l'economia. Abbiamo rivisto i nostri calcoli sulla base dell'aggiornamento dei dati pubblici e tenendo conto delle misure adottate dal governo", afferma la banca. (Res)