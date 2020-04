Business news: Messico, produzione industriale in calo del 3,5 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Messico, a febbraio, è calata del 3,5 per cento su anno, il dato peggiore dal -5,8 per cento registrato a ottobre 2009. Il dato, comunicato dall'istituto nazionale di statistica (Inegi), riflette in primo luogo la caduta del comparto delle costruzioni, -9,5 per cento su anno, migliore solo del -10,16 per cento censito nel 2001. Male anche il manufatturiero, che con un calo del 2,2 per cento fa registrare il sesto mese consecutivo in terreno negativo. A bilanciare il dato, la crescita del 2,1 per cento del settore estrattivo, giunto al quarto mese di incremento. Rispetto a gennaio, l'indice dell'attività industriale è cresciuto dello 0,65 per cento. I dati, sottolineano i media locali, sono ancora esenti dalle possibili ripercussioni della crisi del nuovo coronavirus. (Res)