Business news: Brasile, coronavirus, 22 milioni di cittadini hanno fatto richiesta per bonus aiuti

- Nel primo giorno dall'inizio delle operazioni di registrazione, oltre 22 milioni di cittadini brasiliani hanno già fatto richiesta per beneficiare del programma di aiuti di emergenza che prevede il pagamento di un assegno da 600 real (110 euro). Lo riferisce il il presidente della banca statale, Caixa Economica Federal, Pedro Guimaraes, in un'intervista a "GloboNews". Secondo Guimaraes circa il 40 per cento degli iscritti non ha un conto bancario e qualora venissero riconosciuti come beneficiari avranno diritto all'apertura di un conto corrente presso Caixa Economica gratuito attraverso il quale avere accesso ai fondi. (Res)