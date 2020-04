© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 13 aprile, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2461m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pur in un contesto di pressioni medio-alte, infiltrazioni di correnti più umide da Ovest determinano una Pasquetta solo parzialmente soleggiata a causa di nuvolosità irregolare in transito. Giornata comunque mite con temperature diurne intorno o superiori ai 20°C. Venti in prevalenza deboli con rinforzi pomeridiani sul Piemonte meridionale, fino a moderati o localmente tesi tra est e sudest sulla riviera ligure con moto ondoso in aumento. (Rpi)