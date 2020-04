Business news: Argentina, crisi del debito, sospeso pagamento bond emessi sotto legislazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato argentino ha sospeso per tutto il 2020 i pagamenti del debito pubblico emesso sotto legislazione argentina e in mano a creditori privati. In un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale si giustifica l'adozione unilaterale di questa misura con la "necessità di recuperare la sostenibilità del debito". Secondo le stime degli esperti del mercato, segnala il quotidiano "Clarin", il decreto riguarda titoli equivalenti a circa 10 miliardi di dollari. La decisione non era stata annunciata preventivamente dal governo di Alberto Fernandez e c'è quindi attesa per quali saranno le reazioni dei mercati e delle agenzie di rating che, secondo gli analisti, potrebbero decidere di dichiarare questi bond in situazione di deafult. (Res)