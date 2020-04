Business news: Argentina, coronavirus, acquistati alimenti a prezzi superiori a quelli del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha riconosciuto di aver acquistato alimenti a prezzi superiori a quelli del mercato nell'ambito di un programma di aiuti per affrontare l'emergenza della pandemia del coronavirus. Lo ha ammesso il ministro per lo Sviluppo Sociale, Daniel Arroyo, dopo che il fatto era stato denunciato in un articolo pubblicato dal quotidiano "La Nacion". "Solo per due prodotti l'offerta che ci è stata fatta dai fornitori ha superato i prezzi di riferimento del mercato e abbiamo deciso di realizzare ad ogni modo l'acquisto per la situazione di emergenza", ha dichiarato Arroyo attraverso una serie di messaggi pubblicati sul suo profilo twitter. (Res)