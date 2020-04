Coronavirus: in netto calo i decessi, superata quota un milione di tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 102.253 le persone ancora positive al Covid-19 in Italia. Si tratta di 1.984 casi in più di ieri, in linea con il dato di ieri quando erano stati 1.996. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 156.363 cui vanno sottratte le 19.899 vittime e i 34.211 guariti. Il dato odierno è condizionato dal numero maggiore di tamponi effettuati.Sale invece a 19.899 il numero di vittime. Si tratta di 431 decessi in più rispetto a ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 619. Cala anche il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 156.363 persone contagiate dal coronavirus, 27.847 sono ricoverate con sintomi, 297 in meno di ieri; 71.063 si trovano in isolamento domiciliare e 3.343 in terapia intensiva, 38 in meno di ieri. Si tratta del sesto giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.Sono invece 34.211 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19. Da ieri ne sono guarite 1.677, in lieve calo rispetto all'ultima rilevazione quando erano state 2.079.Per quanto concerne i tamponi, dall’inizio dell’emergenza ne sono stati effettuati 1.010.193. Il dato odierno sui nuovi contagi è proprio condizionato dal numero maggiore di tamponi effettuati da ieri, 56.485, il numero più elevato su base quotidiana dall'inizio dell'emergenza. (Rin)