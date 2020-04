Coronavirus: nel Lazio altri 122 positivi e 6 morti ma 29 guariti, trend in frenata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 122 casi positivi al Covid-19 e un trend in frenata al 2,6 per cento. In calo anche i decessi, 6 nelle ultime 24 ore, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto, aumenta anche il numero dei guariti che sale di 29 unità nelle ultime 24 ore arrivando a 749 totali. E' quanto emerge dal report relativo alle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, reso noto dalla Regione Lazio. Inoltre, da uno studio redatto dall'università La Sapienza di Roma emerge che il tasso di letalità nella Regione Lazio è 3 volte inferiore a quello della Lombardia. La percentuale dei decessi rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7 per cento, tra i dati più bassi d'Italia. In Lombardia è pari al 18,4 per cento. "La lotta all'epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta e voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno - commenta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Il 14 aprile si concludono le misure restrittive per i Comuni di Fondi, Contigliano e Nerola. Per quanto riguarda il Mof, il mercato ortofrutticolo di Fondi, verranno mantenuti i controlli agli accessi. Proseguono i tamponi al carcere di Rebibbia dove - spiega l'assessore - ne sono stati eseguiti ulteriori 70, tutti negativi: positiva invece un'operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni. Una donna incita è stata trasferita dal Selam Palace al Policlinico Gemelli e prosegue la sorveglianza sanitaria della struttura, la situazione è sotto controllo. Proseguono - conclude D'Amato - i controlli a tappeto nelle case di riposo e nelle Rsa su tutto il territorio". All'Istituto nazionale tumori (Ifo) è attivo anche durante le festività pasquali il servizio "Info: mi prendo cura di te" la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. (segue) (Rer)