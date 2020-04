Coronavirus: nel Lazio altri 122 positivi e 6 morti ma 29 guariti, trend in frenata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 12 nuovi casi positivi al Covid-19, 8 pazienti guariti e 1.867 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un trend positivo: le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. La Asl Roma 2, invece, registra 12 nuovi casi positivi, 5 pazienti guariti e 26 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Al carcere di Rebibbia 70 tamponi sono risultati negativi, mentre è positiva una operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni. Intanto al Selam Palace, una donna incinta è stata trasferita al policlinico Gemelli. Proseguono i controlli su Villa Fulvia. Nella Asl Roma 3 ci sono 14 nuovi casi positivi, 6 pazienti guariti e 1.956 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Ad Acilia operativo il camper dei medici di medicina generale per i controlli nelle case di riposo. Nella Asl Roma 4, invece, ci sono 15 nuovi casi positivi al Covid-19 e 4 pazienti sono usciti dalla sorveglianza. Inoltre, 2 persone sono morte: un uomo di 87 anni e una donna di 83 anni. Mentre 2.157 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Intanto, 2 case di riposo sono sotto osservazione: una a Fiano Romano e una a Campagnano. La Asl Roma 5 registra 13 nuovi casi positivi, zero decessi e 8 pazienti guariti. Mentre 2.230 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Intanto, continuano i controlli sulle case di riposo del territorio e il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale. Altri 37 nuovi casi positivi sono registrati nella Asl Roma 6, dove 10 pazienti sono guariti e 2 donne, di 73 e 85 anni, sono morte, entrambe con gravi patologie pregresse. Inoltre, 52 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare e continuano i controlli sulle case di cura per anziani. (segue) (Rer)