Coronavirus: nel Lazio altri 122 positivi e 6 morti ma 29 guariti, trend in frenata (3)

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra 10 nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 9 pazienti guariti. Mentre 4.741 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il Mof, dove rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale. La Asl di Frosinone registra 7 nuovi casi positivi e 6 pazienti guariti. Inoltre, è deceduta una donna di 90 anni. Nella Asl di Viterbo si registra un nuovo caso positivo, 10 pazienti guariti e zero decessi. Mentre 2.420 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Prosegue l'attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno. La Asl di Rieti registra un nuovo caso positivo, 5 pazienti guariti e 49 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l'incremento dei posti letto: quattro pazienti sono guariti al policlinico Umberto I; uno all'ospedale Sant'Andrea e tre al policlinico Tor Vergata. All'Ifo è attivo anche durante le festività pasquali il servizio "Info: mi prendo cura di te" la linea di ascolto attiva per offrire il supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. Infine, all'università Campus bio-medico, un paziente è guarito. (Rer)