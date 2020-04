Business news: Messico, Lopez Obrador su crisi coronavirus, no a incentivi fiscali e a nuovo debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare fronte alle ricadute economiche della crisi del nuovo coronavirus, il governo messicano non intende creare nuovo debito pubblico o introdurre correttivi fiscali. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, presentando il rapporto trimestrale alla nazione, quasi tutto centrato sulla strategia di risposta all'emergenza sanitaria. "Stiamo facendo l'impossibile per mantenere l'impegno di non aumentare il debito pubblico", ha detto il presidente avvertendo che per finanziare il piano - in gran parte basato su investimenti pubblici e sostegno alle fasce meno protette della popolazione - si ricorrerà ai risparmi accumulati in appositi capitoli di spesa pubblica, a sforbciate a diverse donazioni che il governo faceva in appositi trust, appoggiandosi anche alla locale Banca per lo sviluppo. Come anticipato nei giorni scorsi, il capo dello stato ha ribadito il veto a un piano di incentivi fiscali, per non pregiudicare i conti già penalizzati dal calo dei prezzi del greggio. "Non aumenteranno le imposte ma non se ne creeranno neanche di nuove", ha promesso Lopez Obrador anticipando che verrà "presto restituita l'Iva ai contribuenti". (Res)