Business news: Argentina, coronavirus, governo pensa a uscita graduale da quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez sta considerando l'ipotesi di "allentare" la quarantena generale decretata lo scorso 20 marzo in tutto il paese come misura di prevenzione e contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo indiscrezioni provenienti dalla "Casa Rosada", riportate dal quotidiano "Clarin", sarebbero principalmente due le motivazioni che spingono il governo a rivedere le strette misure di isolamento adottate fino ad oggi. La prima è l'evoluzione favorevole della curva di contagio per la quale si ritiene che, a differenza di altri paesi, la quarantena sia stata adottata per tempo. La seconda è una considerazione di ordine economico e sociale che tiene conto delle difficoltà del governo di finanziare il blocco totale delle attività. (Res)