Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), navi o aree su terra ferma per assistere i migranti

- "Oggi ho firmato un procedimento per l'assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o arrivati in Italia autonomamente. Questo provvedimento arriva dopo quello del ministero che ha dichiarato i porti non sicuri. Il capo dipartimento delle libertà civili si occuperà di individuare delle aree su navi o in terra ferma per assistere i migranti". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)