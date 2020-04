Vaticano: Papa, non è questo il tempo dell’indifferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è questo il tempo dell’indifferenza perché tutto il mondo sta soffrendo e deve trovarsi unito nell’affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato papa Francesco nel suo messaggio al termine della Messa di Pasqua celebrata oggi nella Basilica di San Pietro. “Profughi e senza tetto non siano lasciati soli. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità più difficili da reperire ora, soprattutto la possibilità di una adeguata assistenza sanitaria”, ha dichiarato il Pontefice.(Res)