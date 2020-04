Vaticano: Papa, alleviare sanzioni internazionali per consentire a paesi di affrontare coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario in questo momento di emergenza “alleviare le sanzioni internazionali che impediscono ai paesi destinatari di fornire il sostegno ai propri cittadini”. Lo ha dichiarato papa Francesco nel suo messaggio al termine della Messa di Pasqua celebrata oggi nella Basilica di San Pietro. Il Papa ha sottolineato la necessità di mettere in condizione tutti paesi di poter affrontare le conseguenze della pandemie di coronavirus, anche “riducendo o condonando il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri”. Secondo il Papa “non è questo il tempo degli egoismi, perché questa sfida accomuna tutti e non fa distinzioni”. Nel suo messaggio il Papa ha lanciato un appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutte le parti del mondo. “Questo non è il tempo per fabbricare armi, spendendo capitali che dovrebbero essere usati per salvare vite”, ha sottolineato papa Francesco. “Termini la guerra che ha insanguinato la Siria, il conflitto in Yemen, le tensioni in Iraq e Libano”, ha affermato il Pontefice. “E’ giunto il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo per trovare soluzioni durature che permettano a entrambi di vivere in pace”, ha dichiarato Francesco. (segue) (Res)