Vaticano: Papa, alleviare sanzioni internazionali per consentire a paesi di affrontare coronavirus (2)

- “Cessino le sofferenze delle popolazioni che vivono nell’Ucraina. Cessino gli attacchi terroristici contro le tante persone innocenti nei paesi dell’Africa”, ha aggiunto Francesco. “Si permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate per permettere alla popolazione di superare la grave congiuntura politica e sanitaria”, ha sottolineato il Papa. Nel suo messaggio ha voluto ricordare le popolazioni di Asia e Africa e i rifugiati e i migranti, molti dei quali sono bambini, che “vivono in condizioni disagiate soprattutto in Libia al confine tra Grecia e Turchia e sull’Isola di Lesbo”. “Indifferenza, egoismo, divisione e dimenticanza non sono parole che vogliamo udire in questo tempo”, ha infine affermato papa Francesco. (Res)