Terrorismo: l'emergenza coronavirus non ferma l'offensiva jihadista in Africa

- Il propagarsi della pandemia di coronavirus in Africa ha avuto nelle ultime settimane conseguenze che, al di là della sfida sanitaria e degli strumenti messi in atto per contenere le ricadute economiche della crisi, rischiano di destabilizzare ulteriormente aree del continente già estremamente instabili. In un momento in cui a livello globale si sfiorano i 100 mila decessi per Covid-19 e il continente africano registra quasi mille nuovi casi confermati al giorno, la pandemia sta offrendo ai gruppi jihadisti attivi nell’area sub-sahariana e nel Corno d’Africa - da Boko Haram allo Stato islamico fino ad al Shabaab - una pericolosa finestra d’azione. Di recente, del resto, le due principali sigle del terrorismo islamista - lo Stato islamico (Is) e al Qaeda - hanno dichiarato che il nuovo coronavirus è una punizione divina nei confronti dell’Occidente: in una nota pubblicata sul sito di monitoraggio dell'azione jihadista "Site", l'Is ha definito la pandemia di Covid-19 “un soldato di Allah”, mentre per al Qaeda l’impatto della malattia sugli Stati Uniti - dove in una settimana il virus ha ucciso più cittadini statunitensi rispetto ai quasi 3 mila morti dell’11 settembre 2001 - mostra che “l’America non è affatto invincibile” come crede. (segue) (Res)