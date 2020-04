Terrorismo: l'emergenza coronavirus non ferma l'offensiva jihadista in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tale contesto, a destare maggiore preoccupazione è l’incremento delle violenze nell’area del bacino del lago Ciad. Gli eserciti di Ciad, Niger e Nigeria hanno dato il via lo scorso 30 marzo ad un’offensiva senza precedenti contro il terrorismo jihadista nella regione, con l’obiettivo dichiarato dal presidente nigerino Idriss Deby di “ripulire l’area” dai gruppi armati affiliati a Boko Haram. L'offensiva, denominata “Collera di Boma”, prende il nome dal nome della località dove lo scorso 24 marzo 92 militari ciadiani sono morti in seguito ad un attacco jihadista contro una base locale. "Mai nella nostra storia abbiamo perso così tanti uomini contemporaneamente", ha dichiarato il presidente nigerino Deby in un intervento televisivo dopo essersi recato a Boma. L'attacco ha sancito un duro colpo per l'esercito di N'Djamena, che il mese scorso 100 caduti registrati lo scorso mese sempre per mano di Boko Haram e si è verificato quasi in concomitanza con un'altra imboscata jihadista avvenuta nella vicina Nigeria, pochi chilometri di distanza da Boma: in quel frangente sono stati 47 i militari nigeriani rimasti uccisi. (segue) (Res)