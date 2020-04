Terrorismo: l'emergenza coronavirus non ferma l'offensiva jihadista in Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'offensiva "Collera di Boma", come dichiarato nei giorni scorsi dal portavoce dell'esercito del Ciad, Azem Agouna, sono stati “neutralizzati” finora mille jihadisti, mentre altri 52 militari ciadiani hanno perso la vita. Bersaglio principale dell’offensiva regionale - lanciata dalla Task force congiunta multinazionale (Mnjtf), coalizione militare regionale istituita nel 2015 dagli eserciti locali e impiegata nell’area del lago Ciad con l'aiuto di comitati di vigilanza composti da abitanti locali - sono in particolare i combattenti dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), il gruppo secessionista di Boko Haram in forte espansione e responsabile di numerosi attentati nella zona, gli ultimi dei quali avvenuti la scorsa settimana provocando la morte di quasi 150 militari. Se per le forze di Niger e Nigeria i ripetuti attacchi di Boko Haram nella regione hanno "richiesto un'offensiva massiccia e coordinata" con i paesi vicini, il ritiro dei militari del Ciad (circa 1.200 unità) dalla Mnjtf, nel gennaio scorso, ha provocato un indebolimento della stessa forza congiunta. Per questo, dopo l’attacco di Boma, il ministro della Difesa di N'Djamena, Mahamat Abbali Salah, ha annunciato che quelle forze sarebbero state ridistribuite nei paesi vicini per supportare la lotta anti-jihadista nella regione. (segue) (Res)