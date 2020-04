Terrorismo: l'emergenza coronavirus non ferma l'offensiva jihadista in Africa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sembra molto migliore la situazione nel Corno d’Africa, in particolare in Somalia, dove nei giorni scorsi la missione dell'Unione africana nel paese (Amisom) ha sospeso fino a fine aprile ogni accesso da e verso la base militare di Halane, a Mogadiscio, dopo che lo scorso 29 marzo un terzo caso di contagio da coronavirus nel paese è stato registrato all'interno del campo. Nel paese, dal 2017 il Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) conduce una serie di attacchi aerei contro le postazioni di al Shabaab che hanno sollevato numerose denunce da parte delle organizzazioni internazionali per i diritti umani - in primis Amnesty International - per via delle presunte vittime civili dei raid. Gli attacchi si sono moltiplicati durante la presidenza di Donald Trump, ed in particolare dopo l’attentato terroristico firmato da al Shabaab il 28 dicembre scorso a Mogadiscio, in cui sono state uccise 79 persone, e quello alla base aerea di Manda Bay, in Kenya, in cui sono morti tre militari Usa con danni per milioni di dollari. Se Africom ha rivendicato l'uccisione di oltre 800 militanti - tra cui Yusuf Jiis, uno dei leader e fondatori del gruppo jihadista - in 110 attacchi aerei da aprile 2017, per Amnesty International il bilancio delle vittime collaterali di questi attacchi è più alto di quello conclamato. (segue) (Res)