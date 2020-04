Pasqua: scampagnate solo sui balconi, la pasquetta romana stretta dai posti di blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scampagnata o agriturismo, mare o montagna, a Pasquetta, qualsiasi cosa va bene purché fuori di casa e, a determinare la scelta, sono soprattutto le condizioni meteo. Quest’anno, nonostante le previsioni fantastiche, a scegliere per tutti è stato il coronavirus: i resta a casa. Fortunato chi ha il giardino o la villa in campagna, benino per chi ha il balcone, male chi ha la seconda casa al mare o in montagna, perché non potrà raggiungerla. I romani si preparano a festeggiare la Pasquetta, così come oggi la Pasqua, come non è mai stata festeggiata prima. Per gli amanti della carne arrostita, c’è il balcone, meglio se il barbecue è a gas, ma solamente se, e ribadiamo il se, d’accordo con il vicinato, altrimenti le lamentele e liti potrebbero compromettere la serenità del giorno di festa. Occorre tanto buonsenso e tolleranza da buon vicinato. L’alternativa alla poltrona non c’è e se ne dovranno rendere conto anche i più intraprendenti. Inutile pensare che, conoscendo stradine secondarie o partendo di notte, si possa riuscire a raggiungere il luogo adatto alla scampagnata aggirando i controlli. Ferree le direttive di ogni comune, tese a sedare ogni velleità di non rispettare il decreto che obbliga a rimanere in casa. La Polizia locale di Roma Capitale ha rafforzato il servizio di controllo delle strade già a cominciare da venerdì sera con oltre mille pattuglie. Presidiate, anche di notte, le maggiori arterie di collegamento verso il litorale romano per rendere off limite le caratteristiche mete di Ostia, Torvajanica, Anzio, Nettuno.Allora la montagna e in particolare i prati della zona dei castelli Romani? Ma neanche per sogno. Oltre ai controlli in uscita da Roma sono stati intensificati anche i controlli in ingresso ai comuni di maggior richiamo. Frascati era tra le mete di maggior richiamo. Monte Tuscolo, il bosco ceduo, o i casolari di campagna o ancor più i vigneti raccoglievano in questo periodo migliaia di persone.“E’ chiaro che quest’anno non potrà essere così – dichiara ad "Agenzia Nova" Basilio Ventura, delegato all’agricoltura del comune di Frascati e componente del Coc - Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato presidieranno con posti di blocco tutte le maggiori arterie quali via Tuscolana, via Anagnina, via Enrico Fermi e via Vermicino, dall’alba fino alla sera tardi. Ciò che passa la mattina non passa al ritorno. Lo sforzo che si sta facendo per contrastare il virus – continua Ventura - sta cambiando il volto della nostra vite e quello dell’intero paese; è categorico rimanere a casa perché ne va della salute delle nostre comunità”. Se è dura rimanere a casa e rinunciare alla scampagnata a Frascati, allora “portate Frascati a casa vostra con una bella bottiglia di vino di Frascati – Ventura ne approfitta per sostenere l’economia locale - Abbiamo assolutamente bisogno di vendere il nostro vino per mantenere vive quelle aziende che sorreggono quel giusto equilibrio ambientale del territorio. Una bottiglia di vino di Frascati vi farà una bella compagnia e, con quel sapore e quell’odore, se chiudete gli occhi avrete la sensazione di vedere anche le nostre bellissime campagne”. (Rer)