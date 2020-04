Asia: coronavirus, gli effetti della pandemia sulle agende politica e diplomatica regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fitta agenda diplomatica del Sud-est asiatico è congelata a causa della pandemia di coronavirus, e a farne le spese è soprattutto il Vietnam, che ha visto naufragare i suoi piani per le presidenze di turno del Consiglio di sicurezza Onu e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), entrambe detenute da Hanoi quest’anno. Il coronavirus grava però anche su importanti appuntamenti politici a livello nazionale: Taiwan ha organizzato le elezioni presidenziali lo scorso gennaio, durante le prime fasi dell’emergenza sanitaria globale; una sfida analoga, in un contesto globale notevolmente più incerto e caotico, toccherà a breve anche alla Corea del Sud e a Singapore, i cui governi, al contrario di quelli di altri paesi paiono decisi a non rinviare gli appuntamenti elettorali in programma, anche per riscuotere la contropartita politica della gestione sinora efficace della crisi. (segue) (Git)