Asia: coronavirus, gli effetti della pandemia sulle agende politica e diplomatica regionali (7)

- A Singapore, l’ultimo segnale che le elezioni sono imminenti è giunto martedì, 7 aprile, quando il governo del premier Lee Hsien Loong ha presentato il disegno di legge contenenti misure speciali per il voto nel contesto della pandemia. Il provvedimento, che non è stato ancora approvato dal parlamento, prevede che i cittadini in quarantena in alberghi e ospedali possano votare al di fuori delle loro circoscrizioni di appartenenza. I potenziali candidati, che per legge dovrebbero presentare personalmente la relativa documentazione, saranno autorizzati a delegare le incombenze burocratiche a loro rappresentanti. Il disegno di legge non precisa le misure di sicurezza che verranno adottate presso i seggi elettorali, ma autorizza il governo ad assumere le iniziative necessarie a proteggere la salute del personale e degli elettori; i cittadini malati potranno votare da casa: a Singapore, infatti, il voto è un obbligo di legge per i cittadini di età superiore a 21 anni, che nella città-Stato sono 2,59 milioni. (Git)