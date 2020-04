Coronavirus: Cirio, in Piemonte prorogata la chiusura di librerie, cartolerie e negozi per l'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte prosegue con la linea del rigore per il contenimento del coronavirus. Tutte le regole in vigore in questo momento sul territorio regionale saranno prorogate fino al 3 maggio. Restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche. Lo comunica oggi, domenica di Pasqua, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che questa mattina ha convocato una giunta per affrontare il tema dell’ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore. “Oggi è un giorno che abbiamo sempre vissuto come una festa e so che per tutti è un grande sforzo continuare a mantenere e rispettare la linea del rigore, ma è l’unico modo per non vanificare i sacrifici fatti finora“, commenta il presidente Cirio. (segue) (Rpi)