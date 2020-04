Medio Oriente: coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus che ha colpito tutto il mondo dalla Cina agli Stati Uniti, modificando radicalmente i rapporti sociali e con conseguenze drammatiche per l’economia, ha anche inciso radicalmente sulle attività religiose, in particolare in Terra Santa e Penisola araba, centro delle tre religioni monoteiste. Siamo diventati tutti reclusi ed eremiti”, racconta ad “Agenzia Nova”, padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, abituato in questo periodo ad accogliere migliaia di pellegrini giunti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. “Nei santuari questo ancora di più si avverte perché in questo periodo erano visitati da milioni di pellegrini. Questo momento è invece di silenzio, interrotto solo dalla preghiera delle comunità, piccole o grandi. Questa è anche la nostra fortuna, che vivendo nei santuari, i santuari sono casa nostra e, quindi, comunque dentro i santuari continua ad esserci una preghiera che da voce da un lato al grido di tutta l’umanità”, racconta padre Patton. “Noi ci identifichiamo in tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo a causa del coronavirus e chiaramente ne condividiamo le notizie: siamo italiani, spagnoli, francesi, americani, dell’Asia. E’ evidente che in questo momento ci sentiamo ancor più solidali, non solo tra di noi ma con l’umanità che rappresentiamo”, sottolinea il sacerdote. (segue) (Res)