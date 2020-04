Medio Oriente: coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 hanno imposto la chiusura al pubblico prima della Basilica della Natività di Betlemme, in Cisgiordania, a inizio marzo, seguita il 23 marzo dalla Mosche di al Aqsa e il 26 marzo dalla Basilica del Santo Sepolcro. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu il 6 aprile ha annunciato in un discorso televisivo la decisione di limitare i movimenti dei cittadini durante la Pasqua ebraica, che si è celebrata lo scorso 8 aprile. Stesse disposizioni sono state prese in Arabia Saudita ed Egitto. Il regno saudita, custode delle sacre moschee della Mecca e Medina, ha predisposto la chiusura di tutti i luoghi di culto e suggerito ai pellegrini intenzionati a compiere il pellegrinaggio dell’Hajj, previsto dal 28 luglio al 2 agosto, di ritardare i propri programmi di viaggio almeno fino alle fine di luglio, lasciando aperta l’ipotesi di una sospensione del pellegrinaggio, per la prima volta in oltre 200 anni. In Egitto la Chiesa copta ortodossa terrà le celebrazioni della Pasqua senza fedeli per la prima volta nella sua storia. (segue) (Res)