Medio Oriente: coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questo dramma che sta colpendo il mondo, le tre religioni si trovano unite nella preghiera per le sofferenze dovute alla pandemia. Lo scorso 26 marzo il Custode ha partecipato alla preghiera interreligiosa per la fine della pandemia di Covid-19 insieme ai capi delle tre religioni abramitiche, insieme ad altri rappresentanti religiosi. L’aumento delle restrizioni avvenuto nelle ultime settimane, ha reso impossibile un nuovo incontro. Tuttavia, come sottolinea padre Patton “tutte le comunità stanno pregando in modo insistente, proprio perché il coronavirus tocca tutti”. L’attuale crisi è stata anche l’occasione per i musulmani di riscoprire punti di contatto e vicinanza con i cristiani. In merito padre Patton cita la testimonianza del governatore della regione dell’Asir, nel sud dell’Arabia Saudita, Turki bin Talal, che in un lungo editoriale sul quotidiano “Saudi Gazette” pubblicato lo scorso 4 aprile ha invitato a guardare alla Vergine Maria per trovare la forza, il coraggio e la strada per superare l’emergenza causata dal Covid-19. “Ci sono dei punti di contatto e di vicinanza in questo momento”, osserva Patton. (segue) (Res)