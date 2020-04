Medio Oriente: coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Custode di Terra lancia uno sguardo anche a quello che è una delle conseguenze del coronavirus, le problematiche economiche per le persone più vulnerabili. “San Paolo dice che la Fede opera attraverso la Carità perché la Fede opera attraverso un amore che esprime anche gratuità e quindi da questa Fede operosa potranno nascere iniziative di solidarietà. Qui in Terra Santa, qui in Città Vecchia (Gerusalemme) abbiamo più di 400 famiglie cristiane che vivono in appartamenti messi a disposizione gratuitamente dalla Custodia di Terra Santa. In questo periodo abbiamo altre famiglie ospitate altrove e abbiamo ridotto l’affitto, che era non a prezzo di mercato, ma a un decimo del prezzo di mercato, venendo incontro a coloro che in questo momento si trovano su cassa interazione”, racconta il sacerdote. “Poi bisognerà quanto prima cercare di aiutare le persone a ritrovare il lavoro, quindi, ripeto, questo lo possiamo fare in una certa misura perché le comunità cristiane creano un certo lavoro attraverso le scuole, attraverso l’accoglienza dei pellegrini e attraverso il lavoro nei santuari”, aggiunge. Per padre Patton infatti, la Chiesa ha una Dottrina Sociale che è quella che ha sempre messo in moto iniziative di economia “alternativa” che si ispira “ai valori della fraternità”. (Res)