Medio Oriente: il coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus che ha colpito tutto il mondo dalla Cina agli Stati Uniti, modificando radicalmente i rapporti sociali e con conseguenze drammatiche per l’economia, ha anche inciso radicalmente sulle attività religiose, in particolare in Terra Santa e Penisola araba, centro delle tre religioni monoteiste. Siamo diventati tutti reclusi ed eremiti”, racconta ad “Agenzia Nova”, padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, abituato in questo periodo ad accogliere migliaia di pellegrini giunti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua.“Nei santuari questo ancora di più si avverte perché in questo periodo erano visitati da milioni di pellegrini. Questo momento è invece di silenzio, interrotto solo dalla preghiera delle comunità, piccole o grandi. Questa è anche la nostra fortuna, che vivendo nei santuari, i santuari sono casa nostra e, quindi, comunque dentro i santuari continua ad esserci una preghiera che da voce da un lato al grido di tutta l’umanità”, racconta padre Patton. “Noi ci identifichiamo in tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo a causa del coronavirus e chiaramente ne condividiamo le notizie: siamo italiani, spagnoli, francesi, americani, dell’Asia. E’ evidente che in questo momento ci sentiamo ancor più solidali, non solo tra di noi ma con l’umanità che rappresentiamo”, sottolinea il sacerdote.Le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 hanno imposto la chiusura al pubblico prima della Basilica della Natività di Betlemme, in Cisgiordania, a inizio marzo, seguita il 23 marzo dalla Mosche di al Aqsa e il 26 marzo dalla Basilica del Santo Sepolcro. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu il 6 aprile ha annunciato in un discorso televisivo la decisione di limitare i movimenti dei cittadini durante la Pasqua ebraica, che si è celebrata lo scorso 8 aprile. Stesse disposizioni sono state prese in Arabia Saudita ed Egitto. Il regno saudita, custode delle sacre moschee della Mecca e Medina, ha predisposto la chiusura di tutti i luoghi di culto e suggerito ai pellegrini intenzionati a compiere il pellegrinaggio dell’Hajj, previsto dal 28 luglio al 2 agosto, di ritardare i propri programmi di viaggio almeno fino alle fine di luglio, lasciando aperta l’ipotesi di una sospensione del pellegrinaggio, per la prima volta in oltre 200 anni. In Egitto la Chiesa copta ortodossa terrà le celebrazioni della Pasqua senza fedeli per la prima volta nella sua storia.Di fronte a questo dramma che sta colpendo il mondo, le tre religioni si trovano unite nella preghiera per le sofferenze dovute alla pandemia. Lo scorso 26 marzo il Custode ha partecipato alla preghiera interreligiosa per la fine della pandemia di Covid-19 insieme ai capi delle tre religioni abramitiche, insieme ad altri rappresentanti religiosi. L’aumento delle restrizioni avvenuto nelle ultime settimane, ha reso impossibile un nuovo incontro. Tuttavia, come sottolinea padre Patton “tutte le comunità stanno pregando in modo insistente, proprio perché il coronavirus tocca tutti”. L’attuale crisi è stata anche l’occasione per i musulmani di riscoprire punti di contatto e vicinanza con i cristiani. In merito padre Patton cita la testimonianza del governatore della regione dell’Asir, nel sud dell’Arabia Saudita, Turki bin Talal, che in un lungo editoriale sul quotidiano “Saudi Gazette” pubblicato lo scorso 4 aprile ha invitato a guardare alla Vergine Maria per trovare la forza, il coraggio e la strada per superare l’emergenza causata dal Covid-19. “Ci sono dei punti di contatto e di vicinanza in questo momento”, osserva Patton.In queste settimane anche il grande imam di Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ha invitato tutti a pregare in uno spirito di fraternità, come si afferma nel "Documento sulla Fratellanza umana, per la pace nel mondo e la convivenza comune", co-firmato da Papa Francesco ad Abu Dhabi. Proprio commentando lo storico incontro avvenuto ad Abu Dhabi nel febbraio dello scorso anno e l’importanza del documento in questo momento di smarrimento, il Custode di Terra Santa sottolinea: “È un documento fondamentale per le relazioni tra le religioni, perché son tutte le religioni che sono chiamate a cooperare di fatto per poter vivere su questa Terra da fratelli e, di conseguenza, affrontare da fratelli quelli che sono i problemi che si presentano di volta in volta. Adesso il problema si chiama coronavirus, la pandemia, ma ci sono altri problemi come quello della fame, delle guerre, dello sviluppo”. Per il sacerdote infatti “tutte le religioni sono chiamate a cooperare e sono chiamate a cooperare creando una cultura della fraternità e della pace, creando una cultura che anziché seminare diffidenza reciproca, semini fiducia reciproca”.Il Custode di Terra lancia uno sguardo anche a quello che è una delle conseguenze del coronavirus, le problematiche economiche per le persone più vulnerabili. “San Paolo dice che la Fede opera attraverso la Carità perché la Fede opera attraverso un amore che esprime anche gratuità e quindi da questa Fede operosa potranno nascere iniziative di solidarietà. Qui in Terra Santa, qui in Città Vecchia (Gerusalemme) abbiamo più di 400 famiglie cristiane che vivono in appartamenti messi a disposizione gratuitamente dalla Custodia di Terra Santa. In questo periodo abbiamo altre famiglie ospitate altrove e abbiamo ridotto l’affitto, che era non a prezzo di mercato, ma a un decimo del prezzo di mercato, venendo incontro a coloro che in questo momento si trovano su cassa interazione”, racconta il sacerdote. “Poi bisognerà quanto prima cercare di aiutare le persone a ritrovare il lavoro, quindi, ripeto, questo lo possiamo fare in una certa misura perché le comunità cristiane creano un certo lavoro attraverso le scuole, attraverso l’accoglienza dei pellegrini e attraverso il lavoro nei santuari”, aggiunge. Per padre Patton infatti, la Chiesa ha una Dottrina Sociale che è quella che ha sempre messo in moto iniziative di economia “alternativa” che si ispira “ai valori della fraternità”. (Res)