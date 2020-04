Pasqua: a Roma la festa solidale per i senzatetto, il pranzo si offre rispettando le misure Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegna di colazioni all’aperto e tavolate con posti distanziati, le realtà solidali di Roma hanno permesso a chi a casa non può stare, o chi non ce l'ha, di festeggiare comunque la Pasqua, seppur nel rispetto delle regole imposte dal governo per evitare la diffusione del Covid-19. Dalle 12 i volontari della comunità di Sant’Egidio, insieme ad alcuni rifugiati hanno servito alla mensa di via Dandolo il tradizionale pranzo di Pasqua, a base di lasagne e carne, a centinaia di senza fissa dimora della città. In mattinata poi la comunità ha consegnato in diversi punti della Capitale colazioni pasquali. “In questi giorni di difficoltà – spiega ad "Agenzia Nova" la Comunità di Sant’Egidio – occorre non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, che in questi giorni di pandemia sono più isolate e faticano a soddisfare primari bisogni alimentari a causa della minore circolazione delle persone e della chiusura di tutti gli esercizi di ristorazione”. Anche nelle mense della Caritas è stato servito il pranzo. Sin dall’inizio dell’emergenza, infatti, le mense diocesane e quella di Sant’Egidio si sono adattate alle esigenze di distanziamento, per poter comunque consentire ai più fragili di ricevere un pasto: sono stati ampliati gli spazi in cui gli ospiti possono consumare gli alimenti e sono stati allestiti tavoli nei cortili esterni o programmando gli ingressi senza creare situazioni di affollamento.“Questa emergenza ha permesso alla città e la sua comunità di scoprirsi più solidale”, dice Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma. Anche le Acli in questi giorni di Pasqua hanno raddoppiato gli sforzi per aiutare le persone in difficoltà che, dice Borzì “sono aumentate molto a causa del coronavirus. Diverse persone che normalmente con lavori precari o in nero riuscivano almeno a mangiare oggi non riescono più neppure a fare la spesa – spiega – ad alcuni di loro abbiamo consegnato pacchi alimentari, altri li abbiamo aiutati nella compilazione dei moduli per chiedere i buoni del governo. Negli ultimi giorni poi, proprio per la Pasqua, abbiamo consegnato 400 colombe e uova di pasqua a famiglie in difficoltà”. Isola solidale, associazione che si occupa dei detenuti, negli scorsi giorni ha consegnato uova e colombe donate da Bauli ai detenuti e alle detenute del carcere di Rebibbia (è andata con i volontari anche il sindaco Virginia Raggi), a quelli del carcere minorile di Casal del Marmo e alle detenute con bambini che vivono nelle case del comune di Roma. Anche le forze dell’ordine hanno contribuito alla consegna di uova e colombe: in queste giornate sono oltr 4mila le uova offerte dalla ditta Caffarel portate alle famiglie dagli uomini dell’associazione nazionale carabinieri. Acli, Isola solidale e Medicina solidali, in collaborazione con McDonalds, consegneranno inoltre in questi giorni oltre 200 pasti. (Rer)