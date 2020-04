Ue: Papa, non si perda occasione di dare solidarietà ricorrendo anche a soluzioni alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Europa ha di fronte a se una sfida epocale “dalla quale dipenderà non solo il suo futuro ma quello del mondo intero”. In questo contesto “non si perda occasione di dare solidarietà anche ricorrendo a soluzioni alternative”. Lo ha dichiarato papa Francesco nel messaggio pronunciato al termine della Messa di Pasqua celebrata nella Basilica di San Pietro. “Il mio speciale pensiero va all’Europa. Dopo la Seconda guerra mondiale questo continente è risorto grazie ad un concreto spirito di solidarietà che ha consentito di superare le rivalità del passato. E’ urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore ma che tutti si riconoscano parte di un’unica famiglia”, ha dichiarato il Papa facendo riferimento all’emergenza coronavirus che sta colpendo tutti i paesi europei. Per il Papa l’alternativa a per affrontare questa situazione non è il ritorno degli egoismi o il ritorno al passato “compromettendo lo sviluppo delle nuove generazioni”.(Res)