Pasqua: scampagnate solo sui balconi, pasquetta romana stretta dai posti di blocco

- Scampagnata o agriturismo, mare o montagna, a Pasquetta, qualsiasi cosa va bene purché fuori di casa e, a determinare la scelta, sono soprattutto le condizioni meteo. Quest’anno, nonostante le previsioni fantastiche, a scegliere per tutti è stato il coronavirus: i resta a casa. Fortunato chi ha il giardino o la villa in campagna, benino per chi ha il balcone, male chi ha la seconda casa al mare o in montagna, perché non potrà raggiungerla. I romani si preparano a festeggiare la Pasquetta, così come oggi la Pasqua, come non è mai stata festeggiata prima. Per gli amanti della carne arrostita, c’è il balcone, meglio se il barbecue è a gas, ma solamente se, e ribadiamo il se, d’accordo con il vicinato, altrimenti le lamentele e liti potrebbero compromettere la serenità del giorno di festa. Occorre tanto buonsenso e tolleranza da buon vicinato. L’alternativa alla poltrona non c’è e se ne dovranno rendere conto anche i più intraprendenti. Inutile pensare che, conoscendo stradine secondarie o partendo di notte, si possa riuscire a raggiungere il luogo adatto alla scampagnata aggirando i controlli. Ferree le direttive di ogni comune, tese a sedare ogni velleità di non rispettare il decreto che obbliga a rimanere in casa. La Polizia locale di Roma Capitale ha rafforzato il servizio di controllo delle strade già a cominciare da venerdì sera con oltre mille pattuglie. Presidiate, anche di notte, le maggiori arterie di collegamento verso il litorale romano per rendere off limite le caratteristiche mete di Ostia, Torvajanica, Anzio, Nettuno. (segue) (Rer)