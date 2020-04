Terrorismo: l'emergenza coronavirus non ferma l'offensiva jihadista in Africa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A destare preoccupazione è anche la situazione in Mozambico, dove dal 2017 il gruppo jihadista al Shabaab - che ufficialmente non ha legami con l'omonimo gruppo somalo - è attivo nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, ricca di giacimenti di petrolio e gas. Anche in questo caso, la pandemia di Covid-19 sembrerebbe ave avuto un effetto di potenziamento degli attacchi: lo Stato islamico ha infatti rivendicato la responsabilità di un attacco avvenuto lo scorso 23 marzo contro la caserma militare di Mocimboa, nel nord del paese. In una nota diffusa dall'agenzia stampa del gruppo "Amaq", il gruppo sostiene di aver ucciso decine di agenti della sicurezza e di polizia intervenuti sul posto per respingere l'attacco dei jihadisti e di aver attaccato in totale cinque caserme della città, innalzando la sua bandiera e sequestrando armi, munizioni ed attrezzature. L’attacco a Mocimboa, località della provincia di Cabo Delgado dove vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total, Saipem o Exxon Mobil, ha spinto centinaia di sfollati verso la città meridionale di Pemba, percorrendo oltre 350 chilometri a piedi o con mezzi di fortuna. (Res)