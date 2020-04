Coronavirus: Conte, buona Pasqua a italiani, rinunce di oggi attaccamento a ciò che conta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rinunce di oggi sono un gesto di attaccamento a quello che "conta davvero". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, augurando "buona Pasqua a tutti gli italiani". Il premier ha rivolto un pensiero "a chi oggi soffre, a chi di fronte ha una sedia che rimane vuota, a chi lotta nelle corsie degli ospedali per allontanare lacrime e dolore dalla propria comunità". Conte ha ricordato che "ci mancano i sorrisi dei parenti, anche più prossimi, gli abbracci degli amici, le belle tradizioni dei nostri paesi, le strette di mano in chiesa, in piazza, al bar". Ma, ha sottolineato, "le rinunce che ognuno di noi compie in questa domenica così importante sono un gesto di attaccamento autentico a quello che conta davvero e che potremo riprenderci presto". Oggi, ha concluso il premier, "non sarà come le altre volte, ma non lo sarà nemmeno domani, quando stringeremo più forte quello a cui teniamo. Insieme ce la faremo". (Rin)