Coronavirus: Papa, mio pensiero va a coloro che sono stati colpiti dal virus

- Papa Francesco, nel messaggio al termine della Messa di Pasqua, ha ricordato quanti “sono stati colpiti direttamente dal coronavirus”, i malati, coloro che sono morti i familiari “che piangono la scomparsa del loro cari” ai quali spesso “non sono riusciti a dare l’estremo saluto”. Nel suo messaggio il Papa ha ricordato quanto stanno lavorando in questo momento di emergenza nelle case di cura e coloro che vivono nelle caserme o nelle carceri. “Per molti è una Pasqua di solitudine vissuta tra lutti e disagi” a causa della pandemia. “Gesù nostra Pasqua dia forza e speranza a medici e infermieri che offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo. Come pure chi lavora assiduamente per garantire servizi essenziali e assistenza civile, come forze dell'ordine e militari, va al il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine”, ha dichiarato il Pontefice. “In queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all’improvviso. Per molti rimanere a casa è stata un’occasione per riflettere, per stare con i cari e godere della loro compagnia. Per tanti è tempo di preoccupazione per l’avvenire che si prospetta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e altre conseguenze che la pandemia porta con sé”, ha dichiarato Francesco. Il Papa ha invitato i governanti a lavorare per i cittadini “fornendo strumenti per consentire di vivere a tutti una vita dignitosa e per consentire, quando sarà possibile, la ripresa delle attività quotidiane”.(Res)