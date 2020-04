Medio Oriente: coronavirus svuota i luoghi santi ma unisce cristiani, musulmani ed ebrei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane anche il grande imam di Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ha invitato tutti a pregare in uno spirito di fraternità, come si afferma nel "Documento sulla Fratellanza umana, per la pace nel mondo e la convivenza comune", co-firmato da Papa Francesco ad Abu Dhabi. Proprio commentando lo storico incontro avvenuto ad Abu Dhabi nel febbraio dello scorso anno e l’importanza del documento in questo momento di smarrimento, il Custode di Terra Santa sottolinea: “È un documento fondamentale per le relazioni tra le religioni, perché son tutte le religioni che sono chiamate a cooperare di fatto per poter vivere su questa Terra da fratelli e, di conseguenza, affrontare da fratelli quelli che sono i problemi che si presentano di volta in volta. Adesso il problema si chiama coronavirus, la pandemia, ma ci sono altri problemi come quello della fame, delle guerre, dello sviluppo”. Per il sacerdote infatti “tutte le religioni sono chiamate a cooperare e sono chiamate a cooperare creando una cultura della fraternità e della pace, creando una cultura che anziché seminare diffidenza reciproca, semini fiducia reciproca”. (segue) (Res)