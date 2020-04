Pasqua: festa solidale a Roma per senzatetto, associazioni offrono pranzo rispettando misure Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consegna di colazioni all’aperto e tavolate con posti distanziati, le realtà solidali di Roma hanno permesso a chi a casa non può stare, o chi non ce l'ha, di festeggiare comunque la Pasqua, seppur nel rispetto delle regole imposte dal governo per evitare la diffusione del Covid-19. Dalle 12 i volontari della comunità di Sant’Egidio, insieme ad alcuni rifugiati hanno servito alla mensa di via Dandolo il tradizionale pranzo di Pasqua, a base di lasagne e carne, a centinaia di senza fissa dimora della città. In mattinata poi la comunità ha consegnato in diversi punti della Capitale colazioni pasquali. “In questi giorni di difficoltà – spiega ad "Agenzia Nova" la Comunità di Sant’Egidio – occorre non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, che in questi giorni di pandemia sono più isolate e faticano a soddisfare primari bisogni alimentari a causa della minore circolazione delle persone e della chiusura di tutti gli esercizi di ristorazione”. Anche nelle mense della Caritas è stato servito il pranzo. Sin dall’inizio dell’emergenza, infatti, le mense diocesane e quella di Sant’Egidio si sono adattate alle esigenze di distanziamento, per poter comunque consentire ai più fragili di ricevere un pasto: sono stati ampliati gli spazi in cui gli ospiti possono consumare gli alimenti e sono stati allestiti tavoli nei cortili esterni o programmando gli ingressi senza creare situazioni di affollamento. (segue) (Rer)