Business news: Algeri, Volkswagen si appresta a lasciare il paese

- La casa automobilistica tedesca Volkswagen intende porre fine alla sua collaborazione con il partner algerino Sovac. Secondo il sito web specializzato “Autoalgerie”, la decisione sarebbe stata presa sulla base delle raccomandazioni dell'ufficio legale del gruppo tedesco. La cessazione di alcuni contratti sarebbe stata peraltro già notificata a Sovac. Si tratta di una "misura preventiva del Gruppo Volkswagen di fronte alle incerte prospettive in Algeria, ma che lascia la porta aperta alla ripresa delle relazioni commerciali una volta fugati i dubbi", aggiunge la stessa fonte. Il gruppo tedesco avrebbe comunque offerto al partner algerino la possibilità di ripristinare la piena collaborazione entro il marzo del 2021, nel caso in cui la situazione dovesse migliorare. Il gruppo tedesco, sempre secondo “Autoalgerie”, dovrebbe continuare a coprire la garanzia ai clienti algerini, valida per almeno tre anni. E’ confermata, inoltre, la consegna di oltre 1.500 componenti “Completely Knocked Down/Semi-Knocked Down” in attesa di essere assemblati nell’impianto di produzione della Sovac. (Ala)