Business news: Arabia Saudita, Pif acquista partecipazioni fino 1 miliardo di dollari in 4 compagnie europee

- Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) ha accumulato partecipazioni per circa 1 miliardo di dollari in quattro grandi compagnie petrolifere europee, secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense “The Wall Street Journal”, sfruttando la flessione dei valori azionari dovute alle conseguenze in Borsa del coronavirus. Il Pif ha acquistato azioni delle compagnie Equinor , Royal Dutch Shell , Total ed Eni . "Il Pif sta tornando attivo sul mercato. Non sarei sorpreso se vedessimo di nuovo manovre simili", ha dichiarato un funzionario saudita al “The Wall Street Journal”. Gli investimenti segnano un significativo spostamento tattico per circa 300 miliardi di dollari di fondi di investimento pubblico, incaricati dal principe ereditario Mohammed bin Salman di diversificare l'economia del paese dal petrolio investendo in gran parte in società e industrie legate agli idrocarburi. Gli acquisti arrivano anche in un momento finanziario precario . Si prevede che quest'anno il deficit di bilancio dell'Arabia Saudita si allargherà man mano che diminuiranno le entrate petrolifere e che il regno aumenterà le spese per finanziare un pacchetto di incentivi per combattere i danni economici causati dal blocco per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Pif ha acquistato una partecipazione del valore di circa 200 milioni di dollari nel colosso del petrolio norvegese di maggioranza statale Equinor la scorsa settimana. Secondo i dati di Oslo Market Solution, un conto a nome del Pif saudita gestito da JPMorgan Chase ha accumulato circa 14,5 milioni di azioni, ovvero lo 0,43 per cento delle azioni totali, tra il 30 marzo e il 6 aprile, rendendo il Fondo sovrano saudita il 12mo maggiore azionista di Equinor. Il “Wall Street Journal” non è riuscito a determinare il numero di azioni acquistate in Royal Dutch Shell, Total ed Eni, tuttavia fonti del quotidiano Usa riferiscono che il valore combinato si aggirerebbe intorno a 1 miliardo di dollari. Il Pif è gestito da Yasir al Rumayyan, che è anche presidente della società petrolifera a maggioranza statale Aramco. Lo scorso 6 aprile il Pif ha reso nota una partecipazione dell'8,2 per cento in Carnival, il più grande operatore di crociere al mondo, le cui azioni sono scese di oltre il 75 per cento quest'anno. Tale investimento è arrivato dopo accordi di alto profilo negli ultimi anni, tra cui una quota di 3,5 miliardi di dollari in Uber Technologies e un impegno di 45 miliardi di dollari per il Vision Fund di SoftBank Group . (Res)