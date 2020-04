Business news: Egitto, Saipem selezionata come “preferred bidder” per ferrovia Abu Tartour-Hurgada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio guidato da Saipem di cui fanno parte Salcef, gruppo italiano del settore ferroviario, ed El Sewedy Electric, società egiziana che fornisce prodotti e servizi per il settore energetico, è stato selezionato come “preferred bidder” (offerente preferito) per la realizzazione in Egitto della ferrovia di collegamento tra l’impianto di acido fosforico Abu Tartour di Waphco con il porto di Safaga sul Mar Rosso e il potenziale successivo tratto di collegamento passeggeri fino ad Hurgada. Lo riferisce un comunicato stampa della El Wady for Phosphate Industries and Fertilizers (Wapcho). Il Consorzio ha già ricevuto l’approvazione sia del ministero dei Trasporti egiziano che delle Ferrovie nazionali egiziane e si accinge a iniziare la fase di negoziazione e di stipula di un accordo definitivo con Waphco, società per azioni egiziana composta da otto principali azionisti governativi, che agisce per conto della Società di progetto, attualmente in fase di costituzione. Per quanto riguarda il progetto, il Consorzio realizzerà lavori di ingegneria, approvvigionamento e costruzione e il finanziamento relativi al recupero e ripristino della tratta ferroviaria di Abu Tartour-Qena-Safaga-Hurghada adibita al trasporto merci e passeggeri. Il progetto di ripristino e sviluppo della ferrovia fa parte di un piano di sviluppo più ampio per la valorizzazione dell’Altopiano di Abu Tartour, che si trova nel governatorato New Valley, nel sud-ovest dell’Egitto dove si trova uno dei giacimenti minerari di fosfato principali del paese nord africano, uno dei più grandi a livello mondiale. La linea ferroviaria si configura come infrastruttura essenziale sia per il trasporto delle merci che per lo sviluppo turistico dell’intera regione. Dal nuovo complesso produttivo di acido fosforico ad Abu Tartour, infatti, le merci destinate all’esportazioni raggiungeranno il Mar Rosso grazie alla ferrovia. Inoltre, lungo la linea ferroviaria a Qena, a est del fiume Nilo, è prevista la realizzazione di una stazione intermodale all'avanguardia per consentire il cambio della modalità di trasporto dalla ferrovia al camion e viceversa. Infine, è prevista l’istituzione del trasporto passeggeri tra le località turistiche da Assuan-Luxor e Safaga-Hurgada. (Res)