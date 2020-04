Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Armenia il premier Nikol Pashinyan ha proposto un referendum che propone di sospendere i poteri del presidente e di sei giudici della Corte costituzionale eletti prima della modifica costituzionale del 2015. Si tratta di una delle tante mosse adottate da Pashinyan per apportare un “taglio con il passato” e completare la sua cosiddetta “Rivoluzione di velluto” che due anni fa gli consentì di fatto di arrivare al potere in Armenia. Da tempo, infatti, nel paese caucasico è in corso un’aspra dialettica nei confronti del periodo che ha visto il Partito repubblicano al potere, e i giudici delle Corte costituzionale in questione rappresentano uno degli ultimi legali della leadership precedentemente in auge. L’appuntamento è stato rinviato a causa dell’epidemia di Covid-19 che ha vede l’Armenia il paese con il numero più elevato di contagi nel Caucaso meridionale. La situazione in corso in Armenia non ha impedito, tuttavia, al regime che controlla la regione occupata del Nagorno-Karabakh di tenere delle cosiddette elezioni parlamentari e presidenziali che non hanno alcun riconoscimento internazionale. Al voto hanno partecipato circa un migliaio fra osservatori e giornalisti oltre a circa 72 mila persone che si sono recate a votare. Peraltro, il 14 aprile è previsto il secondo turno delle cosiddette presidenziali. (segue) (Res)