Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali (4)

- Il diffondersi del contagio del coronavirus ha causato invece lo slittamento delle elezioni politiche in Serbia previste il 26 aprile. Convocate per sedare le proteste di piazza che da tempo animavano la capitale Belgrado, e altre città serbe, le parlamentari sono diventate un appuntamento obbligatorio dopo l’aggressione subita da ignoti dal rappresentante dell'opposizione Borko Stefanovic. Le manifestazioni dell’opposizione in questo contesto si sono fatte più veementi, un fatto che ha convinto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha convocare il voto anticipato. Nonostante il dissenso espresso dai manifestanti, tuttavia, i sondaggi degli ultimi mesi confermavano il vantaggio del Partito progressista serbo (Sns) – legato al capo dello Stato – rispetto alle forze di opposizione. Non a caso, infatti, i tanti partiti pronti a sfidare l’Sns hanno accolto positivamente il rinvio dell’appuntamento elettorale. Diversa la situazione in Macedonia del Nord dove per aumentare la fiducia della popolazione nei confronti delle istituzioni 100 giorni prima della data elettorale – inizialmente fissata per il 12 aprile – è stato formato un governo ad interim, formato da maggioranza e opposizione. La decisione di posticipare le consultazioni, tuttavia, lascia aperti parecchi interrogativi, visto che è stato il presidente Stevo Pendarovski al termine di una riunione con i partiti rappresentati in parlamento, ad annunciare il rinvio. Manca, tuttavia, un voto di ratifica del parlamento i cui lavori sono stati sospesi proprio al momento dell’assunzione dell’incarico del governo ad interim. (segue) (Res)