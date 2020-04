Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di martedì scorso, invece, la notizia che il governo romeno ha decretato la decisione di estendere i mandati dei funzionari amministrativi attualmente in carica sino alla fine dell’anno. In questo modo vengono rinviate le consultazioni amministrative previste a giugno, considerate da molti un viatico in vista delle parlamentari previste alla fine del 2020. In seguito alla conferma per un secondo mandato del presidente Klaus Iohannis – grazie al voto dello scorso novembre – si è assistito alla graduale ma progressiva caduta dei governi a guida socialdemocratica. Il capo dello Stato, sostenuto dal Partito nazionale liberale (Pnl), ha favorito la formazione dell’esecutivo guidato da Ludovic Orban, leader del Pnl e figura legata allo stesso Iohannis. Al momento è difficile dire se le elezioni si terranno effettivamente, vista la grave situazione sanitaria in cui versa la Romania a causa dell’epidemia di Covid-19, ma al momento non si può non escludere un riallineamento politico del paese a favore dei liberali, schieramento di centrodestra che proprio grazie alla vicinanza politica con Iohannis potrebbe garantire maggiore stabilità alla scena politica romena. (segue) (Res)