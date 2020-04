Europa orientale: la pandemia di coronavirus fa slittare diversi appuntamenti elettorali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più incerta, invece, la situazione in Polonia dove il voto presidenziale del 10 maggio sta provocando una spaccatura nella maggioranza formata dal PiS e dal partito Porozumienie (Accordo). Non a caso, infatti, il vicepremier Jaroslaw Gowin, leader di Porozumienie, ha rassegnato le dimissioni poco prima che il Sejm, la camera bassa del parlamento, approvasse l’opzione del voto per corrispondenza. Porozumienie aveva proposto una soluzione alternativa che prevedeva la modifica della Costituzione per portare da cinque a sette anni la durata del mandato del capo dello Stato. In questo modo il voto verrebbe rinviato di due anni, evitando la problematica legata all’epidemia del coronavirus. Tuttavia la leadership del PiS sembra intenzionata a procedere in questa direzione, spinta anche da alcuni sondaggi secondo cui Andrzej Duda – presidente uscente e candidato a un secondo mandato – potrebbe vincere le elezioni direttamente al primo turno qualora la data venga confermata. Insomma una situazione in costante divenire che mostra come, tuttavia, l’emergenza globale non abbia solo riflessi economici ma anche sulla stabilità politico-istituzionale di certi paesi. (Res)