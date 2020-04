Pasqua: a Roma tra hotel e ristoranti in fumo 50 milioni in tre giorni per blocco attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra hotel e ristoranti a Roma, nel fine settimana lungo di Pasqua, andranno in fumo 50 milioni di euro. Secondo le stime fornite ad "Agenzia Nova" da Federalberghi e Fipe Confcommercio di Roma, negli hotel andranno persi 15 milioni di euro, nei tre giorni a cavallo con la Pasqua, nei ristoranti invece la perdita sarà di 50 milioni di euro nelle sole giornate di domenica e lunedì. Il rilancio dei due settori è collegato in gran parte alla ripresa del turismo, ma per quanto riguarda gli alberghi la situazione è più preoccupante. "La ripresa per gli hotel sarà molto più lontana rispetto a quella di altri settori - spiega Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma -. Ormai per il rilancio bisognerà attendere il prossimo anno. L'andamento dipenderà molto dalla riapertura delle compagnie aeree, dalla ripresa dei trasporti e dal 'sentiment' dei consumatori. Se ci sarà un terzo del ridimensionamento della capienza di treni e aerei, per gli alberghi sarà una debacle anche quando riprenderanno le attività". Secondo Roscioli "molti non riapriranno" anche perché "le misure messe in campo dal governo, a oggi, non sono sufficienti. Servono azioni di supporto che non prevedano l'indebitamento delle imprese. Serve un fondo perduto e altre azioni di sostegno: la cassa integrazione, ad esempio, dovrebbe durare 9 mesi, non 9 settimane". (segue) (Rer)